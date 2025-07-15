В горах близ Альпинграда, на территории Медеуского района Алматы, спасатели провели операцию по эвакуации пострадавшего туриста. Мужчина не смог самостоятельно продолжить спуск после того, как получил травму ноги на высоте 3400 метров, передает BAQ.KZ.

Несмотря на отсутствие точной геолокации, связь с туристом поддерживалась. На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасателям пришлось преодолеть 9 километров до урочища Мынжилки, а затем пешком подняться по сложной горной местности.

Пострадавший, 1996 года рождения, был найден на высоте 3400 метров. Ему оказали первую медицинскую помощь и организовали эвакуацию с горного склона.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС операция завершилась успешно. Жизни туриста ничего не угрожает.