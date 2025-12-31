В Алакольском районе области Жетысу спасатели МЧС пришли на помощь водителю грузового автомобиля, оказавшемуся в снежном заносе на автодороге Ушарал - Достык в районе населённого пункта Жаланашколь, передаёт BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило с участка трассы, где из-за неблагоприятных погодных условий застрял грузовик. В салоне находился один человек. На место оперативно выехали сотрудники пожарной части станции Достык, которые эвакуировали водителя в безопасное место.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

В ведомстве напомнили гражданам о необходимости учитывать штормовые предупреждения и воздерживаться от поездок за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий.