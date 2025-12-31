Спасатели эвакуировали водителя из снежного заноса в Жетысу
Грузовик застрял на трассе Ушарал - Достык
Сегодня, 01:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:53Сегодня, 01:53
129Фото: pixabay.com
В Алакольском районе области Жетысу спасатели МЧС пришли на помощь водителю грузового автомобиля, оказавшемуся в снежном заносе на автодороге Ушарал - Достык в районе населённого пункта Жаланашколь, передаёт BAQ.KZ.
Сообщение о происшествии поступило с участка трассы, где из-за неблагоприятных погодных условий застрял грузовик. В салоне находился один человек. На место оперативно выехали сотрудники пожарной части станции Достык, которые эвакуировали водителя в безопасное место.
Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
В ведомстве напомнили гражданам о необходимости учитывать штормовые предупреждения и воздерживаться от поездок за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- "Барыс" объявил состав на выездной матч КХЛ против "Авангарда"
- Медиахолдинг "Атырау-Ақпарат" открылся после масштабной реконструкции
- Казахстан обеспечил почти 90 процентов новых инвестиций в ЦА
- Современный спортивный зал за 100 млн тенге открылся в ВКО