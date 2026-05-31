Спасатели МЧС предотвратили трагедию: подростка сняли с окна 9-го этажа в Астане

В Астане сотрудники МЧС оперативно спасли жизнь подростка, оказавшегося на подоконнике окна квартиры, расположенной на 9-м этаже жилого дома по улице Б. Майлина.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы сегодня. На место незамедлительно прибыл оперативно-спасательный отряд. Спасатели быстро вскрыли дверь квартиры, после чего смогли безопасно вывести девушку из опасной зоны и предотвратить возможную трагедию.

В целях дополнительной безопасности перед домом был установлен «куб жизни», однако его использование не потребовалось благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС.

Подросток 2010 года рождения была благополучно спасена и передана в безопасное место. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.