В области Жетысу на центральной площади города министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов торжественно вручил ключи новой специализированной техники подразделениям региона, передает BAQ.KZ.

Спасательные подразделения получили современную технику, включая пожарные автоцистерны повышенной проходимости, автолестницы для работы в многоэтажной застройке, оперативные внедорожником и спасательные катера.

«Системное обновление материально-технической базы один из приоритетов государственной политики в сфере гражданской защиты», - подчеркнул министр.

Новая техника позволит существенно повысить мобильность подразделений, сократить время реагирования на вызовы и обеспечить более эффективную ликвидацию чрезвычайных ситуаций как в городской, так и в сельской местности

Поступившие автомобили и спецсредства адаптированы к климатическим и географическим особенностям региона, что особенно важно для оперативной работы в условиях горной местности и в паводковый период.

Обновление автопарка стало важным этапом в укреплении безопасности области Жетісу. Передача современной техники стала ещё одним подтверждением последовательной работы по развитию современной и эффективной системы гражданской защиты в регионе.