Спасатели освободили запертых в квартире маленьких детей в Семее
Внутри находились дети 2017 и 2025 года рождения.
Сегодня, 09:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
29Фото: МЧС РК
В службу спасения 112 ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Семей оказались заперты двое маленьких детей, передаёт BAQ.KZ. Их мать ненадолго вышла в магазин, но по возвращении обнаружила, что потеряла ключи и не может попасть домой.
Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и вошли в квартиру. Внутри находились дети 2017 и 2025 года рождения. К счастью, они не пострадали и чувствуют себя хорошо.
В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять малолетних детей без присмотра, даже на короткое время.
Самое читаемое
- В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы, есть пострадавшие
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии