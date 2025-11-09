  • 9 Ноября, 09:30

Спасатели освободили запертых в квартире маленьких детей в Семее

Внутри находились дети 2017 и 2025 года рождения.

Сегодня, 09:23
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
29
Фото: МЧС РК

В службу спасения 112 ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Семей оказались заперты двое маленьких детей, передаёт BAQ.KZ. Их мать ненадолго вышла в магазин, но по возвращении обнаружила, что потеряла ключи и не может попасть домой.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и вошли в квартиру. Внутри находились дети 2017 и 2025 года рождения. К счастью, они не пострадали и чувствуют себя хорошо.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять малолетних детей без присмотра, даже на короткое время.

