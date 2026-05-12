Спасатели получили квартиры в знак признания их работы
Сегодня 2026, 07:08
25Фото: МЧС РК
В столице спасателям вручили ключи от новых квартир, передает BAQ.kz.
Торжественную церемонию провёл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов.
Жильё получили сотрудники разных подразделений системы гражданской защиты – от Комитета промышленной безопасности и государственного материального резерва до Центра медицины катастроф, Казавиаспаса и столичного ДЧС.
Министр отметил, что это знак благодарности за их ежедневную работу, смелость и вклад в безопасность страны. Государство, по его словам, и дальше будет поддерживать спасателей и их семьи.
Инициатива приурочена ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
