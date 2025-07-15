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  • 15 Июля, 09:30
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Спасатели помогли жителю области Улытау снять застрявшее на пальце кольцо

С помощью специального инструмента они аккуратно удалили украшение, не повредив палец.

Сегодня, 08:30
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Фото: МЧС РК

В городе Сатпаев области Улытау мужчина обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять с пальца застрявшее кольцо, передает BAQ.KZ.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС быстро отреагировали на вызов. С помощью специального инструмента они аккуратно удалили украшение, не повредив палец.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!", - напомнили в ведомстве.

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