Спасатели помогли жителю области Улытау снять застрявшее на пальце кольцо
С помощью специального инструмента они аккуратно удалили украшение, не повредив палец.
Сегодня, 08:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
91Фото: МЧС РК
В городе Сатпаев области Улытау мужчина обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять с пальца застрявшее кольцо, передает BAQ.KZ.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС быстро отреагировали на вызов. С помощью специального инструмента они аккуратно удалили украшение, не повредив палец.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!", - напомнили в ведомстве.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках