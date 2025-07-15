В городе Сатпаев области Улытау мужчина обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять с пальца застрявшее кольцо, передает BAQ.KZ.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС быстро отреагировали на вызов. С помощью специального инструмента они аккуратно удалили украшение, не повредив палец.