Накануне вечером в Талгарском районе, в районе пика Фрунзе (4450 м), пропал подросток 2010 года рождения, который вместе с другом отправился в горы с ночёвкой. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы от отца одного из ребят, передает BAQ.KZ.

На поиски выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК с кинологическим расчётом и альпинистским снаряжением. Подъём начался с канатной дороги Чимбулака, далее спасатели пешком через Талгарский перевал направились к предполагаемым маршрутам подростков.

Поиски осложнял высокогорный рельеф и темное время суток. Всю ночь спасатели обследовали районы Малого и Левого Талгара, проверяли хижины и поляны, но подростков найти не удалось.

Утром поисковая группа обнаружила ребят в районе Красной Поляны ущелья Левый Талгар. К счастью, они были живы и не нуждались в медицинской помощи. Спасатели спустили подростков на Медео и передали родителям, сообщили в МЧС РК.