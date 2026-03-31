Спасатели вытащили из грязи автомобиль с ребёнком в СКО
Спасатели прибыли с мощной техникой.
Сегодня 2026, 02:34
Сегодня 2026, 02:34
92Фото: МЧС РК
В Северо-Казахстанской области, у озера Улыколь, два легковых автомобиля застряли в глубокой грязи и не могли выбраться самостоятельно, передает BAQ.kz.
На помощь прибыли спасатели МЧС с мощной техникой. Автомобили быстро отбуксировали на дорогу, и движение было восстановлено.
В салонах находились четыре человека, включая ребёнка. Медицинская помощь никому не понадобилась.
