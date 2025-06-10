Жительница города Степногорск обратилась на пульт 101, переживая за своего мужа, который долгое время не выходил на связь и не открывал дверь гаража, передает BAQ.KZ.

Когда спасатели прибыли на место, они с помощью шанцевого инструмента вскрыли гараж и обнаружили мужчину, спящего рядом с заведённым автомобилем. Помещение было наполнено ядовитыми выхлопными газами, что указывало на высокую опасность.

К счастью, спасатели действовали быстро: они вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина был в сознании, но его состояние оставалось тяжелым из-за отравления угарным газом.

МЧС призывает быть внимательными и напоминает, что оставлять работающий двигатель в закрытых помещениях без вентиляции крайне опасно. Несчастный случай мог бы привести к трагедии, если бы не оперативные действия супруги и спасателей.