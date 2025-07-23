Фельдшеры и водитель из Ескельдинского района не растерялись, увидев пожар, и вытащили из охваченного огнем дома семерых человек, в том числе грудного младенца, передает BAQ.KZ.

По данным из соцсетей, вечером 22 июля бригада скорой помощи — фельдшеры Габит Ерғажи и Дамира Рахимова, а также водитель Мурат Сатеков — возвращались с вызова по улице Койшыбаева, когда заметили, что горит жилой дом.

Медики включили сирену и прожекторы, но в доме никто не реагировал. Не дожидаясь спасателей, они разбили окна, проникли внутрь и эвакуировали пятерых взрослых и двоих детей, включая грудного.

Через несколько минут после спасения здание полностью выгорело.

В ДЧС Жетысу подтвердили, что до прибытия пожарных помощь оказала именно бригада скорой, и поблагодарили медиков за отвагу и гражданскую позицию. Пострадавших нет.

В Минздраве на запрос редакции заявили, что сотрудники будут поощрены.