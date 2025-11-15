ФК "Кызыл-Жар" приватизирован бизнесменом Сергеем Каном, а Михаил Ломтадзе стал владельцем столичного клуба "Жеңіс". "Кайсар" также официально перешёл в частную собственность и теперь управляется главой компании TAU Group LTD Исламгали Козбаковым. Тимур Турлов завершает сделку по приобретению "Шахтёра".

Что известно о новых инвесторах, в каком состоянии сейчас находятся казахстанские футбольные клубы и какую модель развития они могут выбрать для наиболее успешного будущего? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Важность господдержки

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов считает, что приход бизнеса в футбол способен изменить ситуацию с финансами в лучшую сторону, но при этом государство должно сохранять участие в развитии отрасли.

По его мнению, акиматы также должны иметь свою долю в клубах для того, чтобы контролировать ситуацию.

"Полностью прекращать государственную поддержку нельзя. Есть детский и юношеский футбол, который обязательно должен финансироваться и развиваться. И я хотел бы подчеркнуть, что помимо инфраструктуры важно, чтобы бизнесмены уделяли внимание именно детскому и юношескому футболу - хотя бы во вторую очередь. Это аксиома: если есть сильная детская и юношеская система, будет сильная сборная. Сейчас у нас большие проблемы с молодежной и юношеской сборными - мы уже проигрываем Андорре и другим странам", - сказал Есмагамбетов.

Говоря об инвесторах, он отметил, что Тимур Турлов хорошо известен в спортивных кругах благодаря созданию и развитию QG-лиги, которая охватывает несколько возрастных категорий, включая женский футбол. Бизнесмен активно финансирует этот проект.

У кого какие интересы

Футбольный менеджер Алтай Даумов считает, что инвесторы должны получать полную автономию в управлении клубами, без вмешательства со стороны. Ведь, если инвестор вкладывает собственные средства, он должен иметь право распоряжаться ими по своему усмотрению и строить стратегию развития.

Такой подход, уверен он, позволит клубам со временем стать финансово устойчивыми - выйти хотя бы на безубыточный уровень, а в перспективе и приносить прибыль.

Говоря о том, кто именно приходит в казахстанский футбол в качестве новых владельцев клубов, Алтай Даумов отмечает, что каждый из инвесторов имеет свои особенности и мотивацию.

Имангали Козбаков, по его словам, может не быть большим поклонником футбола, но отличается грамотным ведением бизнеса и способен сделать прибыльным любой проект, за который берется.

Тимур Турлов, напротив, уже давно связан с футболом: он возглавляет Федерацию футбола Карагандинской области, где вместе с Рохусом Шохом выстраивает стратегию развития и активно продвигает инициативы на региональном уровне.

Что касается Михаила Ломтадзе, то его опыт владения клубом в Англии показывает, что он постепенно погружается в футбольную индустрию.

При этом Сергей Кан остается самой загадочной фигурой среди инвесторов, считает Даумов. Он успешный бизнесмен, однако его связь с футболом пока неочевидна, и информации о его планах крайне мало.

В футбольной среде считают, что, если представители бизнеса действительно приходят в спорт, им необходимо окружить себя профессионалами, которые глубоко понимают специфику отрасли.

"В целом, инициатива выглядит позитивно. Более того, ходят разговоры, что в процесс могут включиться и иностранные инвесторы — вплоть до того, что китайская сторона проявляет интерес к покупке клуба "Окжетпес". Если всё будет грамотно организовано, это может стать серьёзным толчком для развития казахстанского футбола. Главное - обеспечить правильное управление и прозрачность в работе клубов", - заключил Алтай Даумов.

Первые результаты не раньше двух лет

Советник футзального клуба "Семей" Арсен Булеков отмечает, что для стабильных результатов команде необходим бюджет в пределах 1,5–2,5 млрд тенге. В противном случае, по его словам, клуб быстро теряет конкурентоспособность.

Он приводит пример ФК "Семей", основанного Ериком Аубакировым и Виктором Синенко - бизнесменами из Семея. За два года в развитие клуба вложено около двух миллиардов тенге, что позволило добиться значимых результатов: чемпионства в первый же сезон и выхода в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Полноценный бюджет футбольного клуба должен включать несколько направлений. Основная команда и дубль — это 1,5-2,5 миллиарда тенге в год. Академия и детско-юношеский футбол требуют еще 500-800 миллионов тенге ежегодно. Инфраструктура — это отдельная история: строительство современной футбольной академии обходится в 12-18 миллиардов тенге. Добавьте сюда расходы на маркетинг, брендинг, работу с болельщиками, цифровизацию контента и медиаправа — еще 300-500 миллионов в год. В итоге мы говорим о ежегодных операционных расходах в 3-4 миллиарда тенге плюс капитальные инвестиции в инфраструктуру. Именно такой подход позволяет создать устойчивый актив, который способен генерировать доход и расти в стоимости", - говорит эксперт.

По его мнению, первые шаги по передаче инвесторам клубы обнадеживают, но оценивать эффект можно будет через 2–3 года.

Международный опыт стран

По мнению Арсена Булекова, Казахстану стоит изучить опыт разных стран и адаптировать лучшие практики под свои реалии.

Англия - пример рыночной модели, где клубы являются коммерческими компаниями и принадлежат частным владельцам. Преимущество - свобода управления, но есть риск долговых схем, как в случае с "Манчестер Юнайтед". Поэтому Казахстану важно перенять английскую коммерческую модель, но с механизмами защиты от долгов.

Германия с правилом 50+1 показывает другой путь - контроль остается за болельщиками, что сохраняет устойчивость и клубную идентичность, но ограничивает скорость роста. Для Казахстана, считает он, такая модель пока слишком консервативна.

От Франции можно взять систему жесткого финансового контроля, как у DNCG: бюджеты клубов тщательно проверяются, что снижает риски банкротства. Казахстану стоит внедрить аналогичный механизм аудита для защиты инвесторов и самих клубов.

Саудовская Аравия, по его словам, демонстрирует современный пример быстрой приватизации с привлечением международных инвесторов: от громких трансферов они переходят к устойчивой модели с акцентом на развитие инфраструктуры и молодых игроков - путь, близкий Казахстану.

Казахстану же нужна гибридная модель развития футбола, считает Арсен Булеков.

"Модель, которая сочетает английскую коммерческую свободу с французским финансовым контролем и элементами немецкой защиты клубной идентичности. Важно создать прозрачные правила, которые защищают инвестиции, но при этом не позволяют превращать клубы в финансовые схемы.

Главный урок всех успешных стран - приватизация должна идти рука об руку с развитием инфраструктуры, академий и коммерциализацией всех аспектов футбольного бизнеса: от медиаправ до мерчандайзинга. Только тогда это будет устойчивая индустрия, а не просто смена источника финансирования с госбюджета на частный карман. Мы на собственном примере с "Семей" видим, что это работает даже в условиях ограниченного рынка регионального города", - заключил эксперт.

Ранее редакция писала о том, как футбольные клубы финансировались в 2024 году.