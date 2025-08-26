В Казахстане гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 1 августа 2025 года численность его получателей составила 208 668 человек, которым выплачено 15,7 млрд тенге.

Данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения.

Право на получение пособия имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством Республики Казахстан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны; вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих; лица, удостоенные высших степеней отличия – званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері"; труженики тыла; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, и другие категории граждан.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя (далее – МРП). Размер пособия ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

Необходимо отметить, что лицам, имеющим право на получение выплат по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК.