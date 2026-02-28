В Казахстане рассматривается возможность введения специального правового режима в финансовой сфере и зонах ускоренного развития. Соответствующая норма закреплена в статье 5 проекта Конституции и направлена на создание благоприятных условий для внедрения инноваций и привлечения инвестиций, передает BAQ.KZ.

Как отметил Депутат Мажилиса Парламента Казахстана VIII созыва Айдарбек Ходжаназаров в ходе дебатов, новый механизм позволит формировать в отдельных регионах так называемые «лаборатории государственного управления». В рамках таких территорий планируется упростить ряд правовых и экономических процедур, что создаст дополнительные возможности для развития перспективных отраслей экономики, внедрения цифровых финансовых инструментов и тестирования современных технологических решений.

По его словам, особую значимость инициатива приобретает для дотационных регионов страны. Применение специального правового режима позволит активнее раскрывать их экономический потенциал, повышать инвестиционную привлекательность территорий и стимулировать создание новых рабочих мест.

Ожидается, что реализация данной нормы станет одним из инструментов сокращения региональных дисбалансов и даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию страны.