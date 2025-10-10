Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения, заявил о необходимости перехода крупных нефтяных компаний на казахстанские товары и продукты питания, подчеркнув важность укрепления промышленной независимости страны, передает BAQ.kz.

Ерлан Кошанов выступил на Форуме в Актау, который посвящен развитию нефтегазового машиностроения, организованном Министерством энергетики совместно с Мажилисом Парламента. В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнеса, национальной компании "КазМунайГаз", профильных ассоциаций и институтов развития, а также отечественные и зарубежные предприятия отрасли.

Открывая форум, Кошанов отметил, что за годы Независимости Казахстан стал одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке.

"Благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов с участием ведущих зарубежных компаний были подготовлены тысячи высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, освоены самые передовые технологии. Сегодня мы не только добываем, но и активно перерабатываем нефть и газ. В стране работают три нефтеперерабатывающих завода и динамично растет нефтехимическая отрасль", — сказал он.

По словам спикера, теперь перед Казахстаном стоит новая стратегическая задача — уйти от сырьевой зависимости, превратив экономику в производителя и экспортера качественных товаров.

"Перед нами стоит задача превратить Казахстан в индустриального лидера. Этот вопрос на особом контроле Главы государства. Парламент продолжит оказывать всестороннюю законодательную поддержку данному курсу. Если государство выстроит эффективную политику, а предприятия будут стремиться сделать свою продукцию конкурентоспособной, то появятся новые рабочие места, укрепится экономическая независимость Казахстана и повысится благосостояние нашего народа", — подчеркнул Ерлан Кошанов.

По данным Министерства энергетики, в рамках форума планируется заключение соглашений на сумму 440 миллионов долларов США.

Кошанов сообщил, что по итогам прошлого года общая сумма закупок товаров и услуг недропользователями в энергетическом секторе превысила 6 трлн тенге, из которых 62% приходится на три крупные компании — "Тенгизшевройл", KPO и NCOC.

"В этом направлении депутаты Мажилиса и Министерство энергетики уже два года ведут системную работу. За это время с тремя крупнейшими компаниями были заключены контракты на сумму около 900 миллионов долларов. Есть системные результаты – внесены частичные изменения в тендерные процедуры, приоритетным признано заключение долгосрочных контрактов. Но здесь все еще есть большие перспективы и надо продолжать совместную работу", — отметил спикер.

Он предложил предпринять ряд мер для расширения производства нефтегазового машиностроения:

— упростить процедуры закупа для отечественных производителей;

— заключать больше долгосрочных и офтейк-контрактов;

— стимулировать предприятия к выпуску сложного оборудования;

— перевести крупные нефтяные компании на казахстанские товары и услуги, в том числе в сфере продовольствия.

Кошанов также рассказал о новых поправках в Кодекс "О недрах и недропользовании", согласно которым крупные недропользователи обязаны отдавать приоритет отечественным специалистам.

Кроме того, утверждено определение доли внутристрановой стоимости в капитальных проектах, ужесточены требования по минимальному уровню доли отечественного содержания в офтейк-контрактах. Отдельным законом утвержден Единый реестр отечественных производителей, который заработает с начала следующего года.

Ж. Жумабекова.