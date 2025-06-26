Спикер Мажилиса: разговоры об объединении палат — не более чем шум
Спикер Мажилиса подвёл итоги работы двух палат.
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В преддверии завершения текущей парламентской сессии спикер Мажилиса выступил с заявлением об эффективности работы обеих палат Парламента Казахстана. Он назвал разговоры о возможном объединении палат бессодержательными и предложил сосредоточиться на реальных задачах развития страны, передает BAQ.KZ.
"Иногда поднимаются вопросы о целесообразности двухпалатной структуры, но мне бывает смешно это слышать. Обе палаты активно и эффективно взаимодействуют. Сенат представляет интересы регионов, защищает права социальных групп, организует слушания и правительственные часы. Всё это ложится в основу будущих законодательных изменений", — подчеркнул он.
По словам спикера, в рамках этой сессии были приняты фундаментальные законы, формирующие каркас нового законодательства Казахстана:
- Налоговый кодекс,
- Водный кодекс,
- Бюджетный кодекс,
- Другие стратегически важные документы.
"Мы делаем законы, которые отвечают вызовам современного мира и потребностям Нового Казахстана. Это огромная, системная работа, и ее результат — качественные и действенные законы", — отметил он.
Также спикер поблагодарил журналистов за объективное освещение работы депутатов:
"Ваша критика — это стимул для улучшений. Мы стремимся быть открытыми, прорабатывать законы качественно, и ваша помощь в этом важна".
Итоговый доклад о завершении сессии будет представлен в понедельник. Там прозвучат подробности о принятых инициативах и приоритетах на будущий период.
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