В преддверии завершения текущей парламентской сессии спикер Мажилиса выступил с заявлением об эффективности работы обеих палат Парламента Казахстана. Он назвал разговоры о возможном объединении палат бессодержательными и предложил сосредоточиться на реальных задачах развития страны, передает BAQ.KZ.

"Иногда поднимаются вопросы о целесообразности двухпалатной структуры, но мне бывает смешно это слышать. Обе палаты активно и эффективно взаимодействуют. Сенат представляет интересы регионов, защищает права социальных групп, организует слушания и правительственные часы. Всё это ложится в основу будущих законодательных изменений", — подчеркнул он.

По словам спикера, в рамках этой сессии были приняты фундаментальные законы, формирующие каркас нового законодательства Казахстана:

Налоговый кодекс,

Водный кодекс,

Бюджетный кодекс,

Другие стратегически важные документы.

"Мы делаем законы, которые отвечают вызовам современного мира и потребностям Нового Казахстана. Это огромная, системная работа, и ее результат — качественные и действенные законы", — отметил он.

Также спикер поблагодарил журналистов за объективное освещение работы депутатов:

"Ваша критика — это стимул для улучшений. Мы стремимся быть открытыми, прорабатывать законы качественно, и ваша помощь в этом важна".

Итоговый доклад о завершении сессии будет представлен в понедельник. Там прозвучат подробности о принятых инициативах и приоритетах на будущий период.