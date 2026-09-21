Спор из-за имущества на 127 млн тенге дошел до суда в Алматинской области
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В Алматинской области стороны смогли урегулировать в суде спор вокруг имущественного комплекса стоимостью более 127 млн тенге. Вместо продолжения разбирательства они заключили медиативное соглашение и договорились совместно продать имущество, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Илийского районного суда.
Гражданское дело рассматривалось по иску одного гражданина к другому о порядке распоряжения имуществом. Предметом спора стал имущественный комплекс рыночной стоимостью 127 млн 676 тыс. тенге.
Во время подготовки дела суд разъяснил сторонам возможность урегулировать разногласия с помощью медиации. В результате участники спора решили договориться без дальнейшего судебного разбирательства.
Имущество будут продавать девять месяцев
Стороны определили условия совместной продажи объекта. Стартовую цену установили на уровне 110 млн тенге, а минимальную – 80 млн тенге. На реализацию имущества отвели девять месяцев.
При этом каждая из сторон сможет самостоятельно искать покупателей и при необходимости обращаться в риелторские агентства.
Таким образом, участники спора сохранили возможность самостоятельно влиять на процесс продажи и согласовали условия распоряжения имуществом.
Истцу вернули более 638 тысяч тенге
После утверждения медиативного соглашения суд вернул истцу уплаченную государственную пошлину в размере 638 380 тенге.
В пресс-службе суда отметили, что медиация позволяет сторонам самостоятельно найти взаимоприемлемое решение, сэкономив время и расходы на дальнейшее разбирательство.
Определение суда вступило в законную силу.
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