Спор из-за имущества на 127 млн тенге дошел до суда в Алматинской области

В Алматинской области стороны смогли урегулировать в суде спор вокруг имущественного комплекса стоимостью более 127 млн тенге. Вместо продолжения разбирательства они заключили медиативное соглашение и договорились совместно продать имущество, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Илийского районного суда.

Гражданское дело рассматривалось по иску одного гражданина к другому о порядке распоряжения имуществом. Предметом спора стал имущественный комплекс рыночной стоимостью 127 млн 676 тыс. тенге.

Во время подготовки дела суд разъяснил сторонам возможность урегулировать разногласия с помощью медиации. В результате участники спора решили договориться без дальнейшего судебного разбирательства.

Имущество будут продавать девять месяцев

Стороны определили условия совместной продажи объекта. Стартовую цену установили на уровне 110 млн тенге, а минимальную – 80 млн тенге. На реализацию имущества отвели девять месяцев.

При этом каждая из сторон сможет самостоятельно искать покупателей и при необходимости обращаться в риелторские агентства.

Таким образом, участники спора сохранили возможность самостоятельно влиять на процесс продажи и согласовали условия распоряжения имуществом.

Истцу вернули более 638 тысяч тенге

После утверждения медиативного соглашения суд вернул истцу уплаченную государственную пошлину в размере 638 380 тенге.

В пресс-службе суда отметили, что медиация позволяет сторонам самостоятельно найти взаимоприемлемое решение, сэкономив время и расходы на дальнейшее разбирательство.

Определение суда вступило в законную силу.

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