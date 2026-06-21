Суд лишил лицензии руководителя Палаты частных судебных исполнителей Алматинской области

Кербулакский районный суд области Жетысу удовлетворил иск Министерства юстиции Республики Казахстан о лишении лицензии частного судебного исполнителя А.М. Байчепанова.

Как сообщили в суде, решение по делу было вынесено 16 июня 2026 года.

В ходе рассмотрения дела судом были установлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении частным судебным исполнителем своих профессиональных обязанностей, а также о несоблюдении задач исполнительного производства, связанных с обязательным и своевременным исполнением судебных актов и иных исполнительных документов.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу об обоснованности требований Министерства юстиции и постановил лишить А.М. Байчепанова лицензии на осуществление деятельности частного судебного исполнителя.

Отмечается, что Байчепанов также является руководителем Региональной палаты частных судебных исполнителей Алматинской области.

Решение суда вступит в законную силу в сроки, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.