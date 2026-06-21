Суд лишил лицензии руководителя Палаты частных судебных исполнителей Алматинской области
Судом были установлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
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Кербулакский районный суд области Жетысу удовлетворил иск Министерства юстиции Республики Казахстан о лишении лицензии частного судебного исполнителя А.М. Байчепанова.
Как сообщили в суде, решение по делу было вынесено 16 июня 2026 года.
В ходе рассмотрения дела судом были установлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении частным судебным исполнителем своих профессиональных обязанностей, а также о несоблюдении задач исполнительного производства, связанных с обязательным и своевременным исполнением судебных актов и иных исполнительных документов.
С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу об обоснованности требований Министерства юстиции и постановил лишить А.М. Байчепанова лицензии на осуществление деятельности частного судебного исполнителя.
Отмечается, что Байчепанов также является руководителем Региональной палаты частных судебных исполнителей Алматинской области.
Решение суда вступит в законную силу в сроки, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
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