Спорт, общение и самостоятельность: в Алматы и Шымкенте завершили инклюзивные проекты

В двух крупнейших городах Казахстана завершились проекты для детей и молодежи с особыми потребностями. В Алматы 200 участников вышли на инклюзивные спортивные старты, а в Шымкенте подростки и молодые люди с инвалидностью учились общаться, работать в команде и становиться самостоятельнее в повседневной жизни, сообщает BAQ.KZ.

В Алматы общественный фонд «Жас Жауынгер Алматы» в четвертый раз провел инклюзивный праздник «Веселые старты». На одной площадке собрались 200 детей и подростков.

Вместо обычных соревнований программу адаптировали под возможности участников. Ребята проходили спортивные эстафеты, выполняли командные задания и участвовали в физических активностях, где результат зависел от совместной работы.

В Шымкенте формат был другим. Фонд «Ерекше жол» собрал 20 подростков и молодых людей с инвалидностью в возрасте от 12 до 25 лет. К программе присоединились и 20 родителей.

Для молодых участников проводили творческие мастерские и групповые занятия. Через них они отрабатывали навыки общения, взаимодействия с другими людьми и работы в команде.

Отдельная часть проекта была посвящена родителям. На встречах с ними говорили о том, как поддерживать ребенка эмоционально, давать ему больше самостоятельности в бытовых вопросах и помогать развивать собственные интересы.

В итоге два города выбрали разные форматы одной задачи. В Алматы сделали ставку на движение и совместную игру, в Шымкенте на навыки, которые могут пригодиться молодым людям в обычной жизни и общении.

Оба проекта прошли в рамках малых грантов Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации.