В Астане прошла необычная акция в рамках инициативы "Закон и порядок", где горожанам предложили обменять сигареты и вейпы на спортивный инвентарь. Инициатива, организованная акиматом столицы, призвана привлечь внимание к здоровому образу жизни и помочь жителям отказаться от вредных привычек, передает BAQ.KZ.

Акцию поддержали именитые спортсмены: чемпион мира по кикбоксингу Арсен Сойыркас, чемпионы по ашихара карате Абдулла Мусин и Махмет Эмирхан. Они лично участвовали в мероприятии и приглашали прохожих на обмен.

"Мы с детства в спорте, и это наш выбор. Употребление табака — это часто следствие безделья. Мы предложили альтернативу — спорт. И люди откликнулись", — отметил Арсен Сойыркас.

Горожанам вручали шахматы, боксерские перчатки и другой инвентарь в обмен на сданные сигареты и вейпы. Участники акции отмечали, что впервые видят подобную инициативу и восприняли её с интересом и одобрением.

Ранее аналогичные акции проводились возле торговых центров Mega, Keruen City, и, по информации городского акимата, планируется продолжение этого формата в ближайшее время.