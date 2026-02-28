Традиционный спортивный забег Taldau Run состоялся сегодня в столице. В спортивном мероприятии приняли участие более 500 членов Taldau community и других сторонников здорового образа жизни. Среди них - депутаты Парламента, а также представители государственных и общественных организаций, аналитических структур, передает BAQ.KZ.

Как отметил Председатель Сената, по инициативе Главы государства во всех сферах проводятся комплексные преобразования. Новая Конституция, в свою очередь, является прямым следствием этих реформ по обеспечению перехода Казахстана к современной и эффективной модели управления, расширения прав граждан для участия в общественно-политической жизни страны.

По мнению Маулена Ашимбаева, именно с таких искренних инициатив и личной сопричастности, как участие в забеге, рождается настоящая гражданская активность. Это и есть первый шаг к формированию осознанной и ответственной гражданской позиции.