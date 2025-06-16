Спортсмены и тренеры, принимающие участие в Чемпионате мира по баскетболу для людей с ментальными нарушениями Virtus World Championship Astana 2025, поддержали экологическую акцию "Таза Қазақстан" и посадили в столице деревья, передает BAQ.KZ.

Напомним, в Астане с 10 по 22 июня проходит первый в истории Казахстана Чемпионат мира по баскетболу Virtus World Championship Astana 2025 среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития. Первенство собрало 170 участников из 11 стран.

Спортсмены и тренеры из Австралии, Польши, Италии, Франции, Венесуэлы, Португалии, США, Испании, Израиля, Японии, а также представители сборной Казахстана присоединились к республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и посадили деревья в столичном Триатлон-парке.