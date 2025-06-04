Спортсмены Астаны поддержали экоакцию и отказались от авто на день
В Астане прошёл спортивный эко-челлендж.
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Столичные спортсмены и тренеры приняли участие в экологической акции "Один день без автомобилей", организованной в рамках республиканского движения "Таза Қазақстан", сообщает официальный сайт акимата города, передает BAQ.KZ.
Суть акции — призыв к жителям отказаться от личного транспорта на один день в пользу альтернативных и экологичных способов передвижения, таких как велосипед, электросамокат или общественный транспорт. Цель — повышение экологической культуры, сохранение окружающей среды и продвижение здорового образа жизни.
В рамках челленджа спортсмены записали видеообращения, в которых призвали горожан присоединиться к акции.
Среди участников:
- велогонщики Бралин Мансур и Поберевский Богдан,
- гимнаст Мурат Асан,
- сурдо каратист Айнур Есмагамбетов,
- тренер по кикбоксингу Рахат Мухаметрахим,
- борец вольного стиля Мынбай Нурзат,
- а также тренеры по дзюдо и хоккею.
"Сегодня столичные спортсмены приняли активное участие в челлендже с целью призыва горожан к заботе об экологии и ведению здорового образа жизни. Приглашаем всех жителей присоединиться к инициативе с хэштегами #ТазаҚазақстан и #АвтокөліксізКүн", — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Астаны Мадина Айткалиева.
Кроме спортсменов, к акции активно присоединились тренерский состав и сотрудники спортивных учреждений столицы.
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