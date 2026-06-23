Спрос на автокредиты падает: что происходит на рынке?

В первом квартале 2026 года спрос на автокредиты в Казахстане снизился. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, количество заявок, поступивших в банки, сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшился и объем выданных кредитов. Однако эксперты не считают это признаком кризиса на автомобильном рынке, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Напротив, на рынке одновременно наблюдаются несколько тенденций: банки ужесточили требования к заемщикам, процентные ставки выросли, а цены на новые автомобили в ряде сегментов начали снижаться.

Банки ужесточили требования

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что снижение спроса в первую очередь связано с ужесточением требований банков к заемщикам.

По его словам, многие граждане понимают, что не смогут пройти по условиям кредитования. Одни уже сталкивались с отказом, другие оценивают свое финансовое положение заранее и поэтому даже не подают заявку. В связи с этим эксперт называет ужесточение банковских требований одной из основных причин снижения спроса.

Кроме того, по мнению Алексеева, распространение программ trade-in и рассрочек от дилеров также снижает потребность в классических автокредитах.

На поведение покупателей влияет и снижение цен на новые автомобили. Некоторые модели, которые ранее стоили 18–20 млн тенге, сегодня подешевели на несколько миллионов.

Высокие ставки сдерживают покупателей

Экономист Бауыржан Ыскак связывает снижение спроса на автокредиты с макроэкономическими факторами.

Он отмечает, что из-за сохранения базовой ставки на высоком уровне подорожали и банковские кредиты. Одновременно выросла долговая нагрузка населения. В результате часть потенциальных покупателей предпочитает отложить покупку автомобиля.

По словам эксперта, даже повышение ставки на несколько процентных пунктов заметно увеличивает ежемесячный платеж. Поэтому граждане чаще выбирают более дешевые автомобили либо откладывают покупку.

Застой на вторичном рынке

На сокращение числа заявок влияет и ситуация на рынке подержанных автомобилей.

По словам Алексеева, несмотря на снижение цен на новые машины, продавцы автомобилей с пробегом продолжают удерживать прежний уровень цен. В результате покупатели все чаще обращают внимание на новые автомобили у официальных дилеров.

Эксперт приводит пример: если человек хочет продать подержанный автомобиль за 10 млн тенге, покупатель за эту же сумму уже может приобрести новую машину в дилерском центре. Еще год-два назад такой возможности практически не было. Поэтому ситуация на вторичном рынке также влияет на спрос на автокредиты.

При этом, по словам Алексеева, ежегодно в Казахстане продается около 230–240 тыс. новых автомобилей, тогда как количество заявок на автокредиты превышает миллион. Это говорит о том, что значительная часть кредитов по-прежнему приходится на рынок подержанных машин.

Стоит ли беспокоиться из-за долга в 4,1 трлн тенге?

Совокупная задолженность казахстанцев по автокредитам достигла 4,1 трлн тенге. Однако, по мнению экономиста, сам по себе этот показатель не стоит сразу оценивать как опасный.

Ыскак подчеркивает, что важен не только объем долга, но и его качество. Если уровень проблемных кредитов остается низким, а заемщики своевременно вносят платежи, такая задолженность может быть нормальным показателем развития авторынка.

В то же время эксперт отмечает, что необходимо сохранять баланс между ростом доходов населения и увеличением долговой нагрузки. Если долги будут расти быстрее доходов, риски для финансовой системы могут усилиться.

Растет спрос на дорогие автомобили

Еще одна заметная тенденция — увеличение доли кредитов на автомобили стоимостью свыше 10 млн тенге.

Бауыржан Ыскак считает, что это связано не столько с ростом благосостояния населения, сколько с общим удорожанием автомобилей. По его словам, рост кредитования дорогих машин не всегда говорит об улучшении уровня жизни. В ряде случаев это означает, что гражданам приходится занимать больше, чтобы купить автомобиль в условиях более дорогого рынка.

Алексей Алексеев, в свою очередь, смотрит на эту тенденцию иначе. По его словам, снижение цен на некоторые модели позволило покупателям выбирать автомобили более высокого класса, которые раньше были для них менее доступны.

Он также отметил, что ценовая конкуренция между китайскими автопроизводителями и запуск новых автозаводов в Казахстане увеличили предложение на рынке.

К концу года спрос может восстановиться

Эксперты считают, что текущее снижение на рынке автокредитования не является признаком серьезного кризиса. Сокращение на 11% они оценивают как нормальную коррекцию.

Обычно во второй половине года продажи автомобилей оживляются. Поэтому при стабильной экономической ситуации спрос на автокредиты может восстановиться.

Ранее сообщалось, что с июля 2026 года казахстанцы смогут объединять несколько кредитов в один платеж.