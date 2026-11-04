Спрос на отдых в ОАЭ среди казахстанцев упал на 86%: сколько теперь стоят туры в Дубай

Спрос на организованный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах среди казахстанцев сократился на 86%. По данным фонда «Туристік Қамқор», за сопоставимые периоды число туристов снизилось со 158 тысяч до 22 тысяч человек. При этом туроператоры отмечают постепенное восстановление продаж, а стоимость недельного отдыха в Дубае начинается от 476 тысяч тенге на двоих. Как изменилась ситуация на туристическом рынке, что происходит на курортах и какие направления выбирают казахстанцы, выяснила корреспондент BAQ.KZ.

Спрос на отдых в ОАЭ сократился на 86%

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке существенно повлияла на туристические поездки казахстанцев в Объединенные Арабские Эмираты. После событий марта 2026 года продажи туров в страну резко сократились.

«С начала 2026 года у нас наблюдалась сначала нормальная ситуация, загрузка этого направления, потому что это одно из основных направлений для наших туроператоров. Но затем произошедшие события в марте полностью остановили продажи в Эмираты», - рассказала председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.

По данным фонда, снижение спроса составило почти 86%. За аналогичный период прошлого года в ОАЭ отправились 158 тысяч туристов, тогда как в 2026 году – 22 тысячи.

Руководитель отдела франшиз и менеджер по работе с ключевыми партнерами FUN&SUN Kazakhstan Санат Муратов подтвердил, что весной многие путешественники перенесли поездки или выбрали другие направления.

«Весной 2026 года, на фоне событий в регионе, спрос на Эмираты заметно снизился: часть туристов перенесла поездки на более поздний срок или выбрала другие направления. Но уже с августа мы видим устойчивое восстановление. За два месяца, с сентября по октябрь, разрыв с прошлогодними показателями сократился более чем вдвое, и эта динамика сохраняется. Даже после весеннего спада ОАЭ остаются в тройке самых популярных зарубежных направлений у казахстанцев», - рассказал Санат Муратов.

Сколько стоит отдых в Дубае в ноябре и декабре

Несмотря на сокращение туристического потока, готовые турпакеты в ОАЭ не стали дешевле. По словам Саната Муратова, гостиницы начали предлагать специальные тарифы, однако увеличение стоимости перелетов повлияло на итоговые цены.

«Да, отели Эмиратов активно снижали цены, чтобы вернуть туристов. Особенно это заметно в сегменте 4* и 5*: многие отели предлагают специальные тарифы и дополнительные бонусы для гостей. При этом итоговая стоимость пакетного тура для туриста не снизилась: скидки отелей перекрыл рост стоимости перелета и других составляющих тура. Поэтому в бюджетных отелях туры подорожали заметнее, а в 4* и 5* рост цен минимальный», – пояснил Санат Муратов.

По предоставленным туроператором, данным на 3 ноября 2026 года, стоимость семи ночей отдыха на двоих с перелетом, проживанием, завтраками и трансфером составляет:

Минимальная стоимость недельного отдыха в Дубае в ноябре составляет 476 тысяч теңге на двоих при вылете из Алматы. Это около 34 тысяч теңге на человека в сутки.

В декабре стоимость аналогичного отдыха увеличивается. Например, тур с размещением в трехзвездочном отеле и вылетом из Астаны обойдется минимум в 596 тысяч теңге вместо 481 тысячи в ноябре. Цены зависят от даты вылета и наличия свободных мест.

Почему фонд возобновил выдачу туркодов

С 1 октября 2026 года фонд «Туристік Қамқор» возобновил выдачу туркодов для организованных поездок в ОАЭ. Инна Рей объяснила, что решение принималось с учетом оценки рисков авиаперевозчиками и восстановления авиасообщения.

«Возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты было связано в первую очередь с тем, что мы ориентировались на аналитику, которая проводилась нашим основным регулярным авиаперевозчиком, который содержит целую команду людей, которые следят за рисками», – объяснила Инна Рей.

При этом председатель фонда подчеркнула, что организация не может самостоятельно оценить направление как полностью безопасное. По ее словам, при принятии решений учитываются позиции авиакомпаний и государственных органов.

Что происходит в Дубае: наблюдения казахстанского турагента

Турагент и travel-консультант Кымбат Баубекова отдыхала с семьей в Дубае с 15 по 22 октября. По ее наблюдениям, туристов стало заметно меньше, особенно в аэропорту и на пляжах.

«Конечно, нельзя не отметить изменения, которые произошли в туристической жизни Дубая после событий марта 2026 года. Туристический поток значительно сократился. Мы заметили, что в аэропорту было значительно меньше туристов, на стойке регистрации практически не было очередей. На пляжах также было довольно спокойно и немноголюдно, вода прозрачная. При этом в крупных торговых центрах, например в Dubai Mall, посетителей было достаточно много», – поделилась Кымбат Баубекова.

По ее словам, на сокращение туристического потока жаловались и местные таксисты. Во время поездки она заметила, что стоимость некоторых поездок на такси стала ниже.

При этом сама Кымбат Баубекова во время отдыха не столкнулась с какими-либо ограничениями.

«Во время нашей поездки мы не ощущали какой-либо напряженности или дискомфорта на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В Дубае мы спокойно передвигались по городу, посещали торговые центры, пляжи, рестораны и туристические объекты. Никаких специальных предупреждений или ограничений для нас как туристов во время отдыха не было», – рассказала она.

Что будет с туристами при отмене рейсов

По информации фонда «Туристік Қамқор», после введения ограничений поступило около ста обращений от казахстанцев. Граждан интересовали причины запретов, возможность отмены рейсов и отказа от поездок.

Инна Рей объяснила, что при возникновении чрезвычайных обстоятельств для туристов с туркодом предусмотрены меры поддержки в рамках системы гарантирования.

«В случае, если произойдет ситуация обострения, будут действовать те же правила, тот же порядок, который у нас прописан в законе», – отметила председатель фонда.

С подобной ситуацией клиенты Кымбат Баубековой столкнулись в марте этого года. Тогда находившимся в Дубае туристам пришлось организовывать возвращение на родину.

«В марте 2026 года у нашего турагентства также были туристы, отдыхавшие в Дубае. В связи с возникшими обстоятельствами их возвращение домой было организовано с использованием предусмотренного для таких ситуаций механизма поддержки туристов – туркода. Им предоставили проживание и трехразовое питание, после чего туристов благополучно доставили в Алматы. Поскольку их первоначальный маршрут предусматривал вылет из Астаны, авиакомпания Air Astana возместила им стоимость неиспользованного авиаперелета по маршруту Дубай – Астана», – рассказала Кымбат Баубекова.

Вопрос возврата денег при добровольном отказе от путешествия, по словам Инны Рей, регулируется условиями договора с туроператором.

Санат Муратов сообщил, что пик отмен и переносов поездок пришелся на весну 2026 года. Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас картина обратная: по осенним бронированиям доля отказов от поездок в ОАЭ примерно на треть ниже, чем год назад. Туристы, которые бронируют Эмираты сегодня, принимают решение осознанно и реже его меняют», – рассказал Санат Муратов.

Какие страны казахстанцы выбирают вместо ОАЭ

На фоне событий на Ближнем Востоке часть туристов переориентировалась на азиатские направления.

По данным Саната Муратова, число туристов во Вьетнам выросло примерно на пятую часть, в Таиланд – более чем в полтора раза, в Китай – почти вдвое, на Шри-Ланку – в 2,5 раза, а в Индию – в семь раз.

«Общий интерес казахстанцев к зарубежному отдыху сохраняется на уровне прошлого года, но заметно изменилась география. Часть туристов, которые раньше выбрали бы Ближний Восток, открыли для себя Азию», – рассказал Санат Муратов.

По данным представителя туроператора, в пятерку наиболее популярных направлений входят Египет, Вьетнам, ОАЭ, Таиланд и Китай.

Кымбат Баубекова также отмечает изменение предпочтений среди своих клиентов.

«Например, в период с мая по август наиболее активно наши туристы рассматривали и бронировали Египет, а также Вьетнам, в частности курорты Нячанг и Дананг», – рассказала турагент.

Однако рост спроса на азиатские направления уже влияет на доступность гостиниц.

«Однако стоит учитывать, что перелет в страны Юго-Восточной Азии занимает более 8 часов, а высокий спрос на эти направления уже отражается на доступности отелей. Мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда гостиницы не подтверждают бронирования из-за высокой загрузки», – отметила Кымбат Баубекова.

Таким образом, несмотря на резкое сокращение туристического потока весной 2026 года, ОАЭ по-прежнему входят в число популярных направлений среди казахстанцев. С августа спрос на отдых в Эмиратах постепенно восстанавливается, однако стоимость туров остается выше прошлогодней, несмотря на скидки со стороны отелей. Одновременно растет интерес к альтернативным направлениям, прежде всего странам Юго-Восточной Азии. Эксперты советуют туристам заранее уточнять условия бронирования, возврата средств и наличие туркода на случай непредвиденных обстоятельств.