Спутник Sentinel-1C зафиксировал очередное нефтяное пятно на Каспийском море. Загрязнение затронуло воды Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, передаёт BAQ.KZ.

По данным проекта "Прозрачный мир на Каспий", пятно вероятно стало результатом судового сброса.

Главным международным инструментом против морских загрязнений является Конвенция МАРПОЛ, а в 2003 году прикаспийские страны подписали Тегеранскую конвенцию по защите Каспийского моря. Дополнительно действует Актауский протокол (2011) по совместному реагированию на разливы нефти. На национальном уровне страны региона закрепили запреты на судовые сбросы в своих экологических и водных кодексах:

Казахстан — Экологический кодекс (2021) и Водный кодекс (2025), штрафы до 1200 МРП и приостановка разрешений;

Россия — Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (2002), штрафы до 300 тыс. руб. + возмещение ущерба;

Азербайджан — Водный кодекс (1997), административная и уголовная ответственность за сброс нефти;

Туркменистан — Закон "Об охране природы" (2014), штрафы и обязательство безопасной утилизации;

Иран — Закон "Об охране природы" (1974), штрафы, запреты и остановка деятельности нарушителей.

Однако спутники продолжают фиксировать пятна: с 2023 года по июль 2025 года зафиксировано 479 нефтесодержащих загрязнений общей площадью 715,7 кв. км, из них 140 пятен площадью 178,7 кв. км — только за 7 месяцев 2025 года.

Экологи отмечают, что международные и национальные законы остаются номинальными.

"На практике нет механизмов исполнения юридически обязательных документов, а Тегеранская конвенция почти забылась", — заявил основатель Save the Caspian Sea Вадим Ни на конференции "Экология Каспия — Вызовы и Решения" 11 августа 2025 года.

Новое пятно стало сигналом тревоги: законы есть, но их пора действительно применять.