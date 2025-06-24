С начала мая 2025 года спутники еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море. Об этом сообщает глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea со ссылкой на данные проекта "Прозрачный Мир на Каспии", передает BAQ.KZ.

По состоянию на 23 июня обнаружено около 40 пятен общей площадью более 64 км² в прибрежной зоне и в открытом море. Загрязнения зафиксированы в секторах Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана.

Несмотря на регулярные загрязнения, информация о реакции компетентных органов отсутствует. Направлен официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК с просьбой предоставить информацию о том, ведется ли государственный спутниковый мониторинг, зафиксированы ли данные инциденты официально, существует ли учет и план ликвидации загрязнений, а также контролируется ли судоходная деятельность в казахстанском секторе.

"Мы не можем себе позволить себе постоянное загрязнение хрупкой экосистемы Каспия. Современные технологии позволяют оперативно выявлять и устранять нефтяные разливы, включая вызванные сбросом балластных вод. Наше движение требует от государственных органов обеспечить реализацию мер безотлагательного реагирования на нефтяные разливы по Каспийскому морю", – заявил основатель Save the Caspian Sea Вадим Ни.

Согласно данным за май-июнь 2025 года, в казахстанском секторе зафиксировано не менее 7 случаев загрязнений, общая площадь которых равна 18 км². В российском секторе обнаружены 25 пятен, суммарно занявших около 14 км². В азербайджанском секторе спутники зафиксировали 5 случаев, общей площадью 28,8 км². Кроме того, зафиксированы загрязнения в туркменском секторе – два пятна общей площадью 4,1 км².

"Проблема не только в одном разливе, а в накопленном эффекте. Постоянный оперативный мониторинг Каспийского моря из космоса позволяет не только своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, но и помогает учёным отслеживать долгосрочное техногенное давление на морскую экосистему. Это взгляд, который невозможно получить иначе", – отметил Андрей Балагуров, координатор проекта "Прозрачный мир на Каспии".

Ранее в апреле были обнаружены 15 пятен нефтесодержащих загрязнений, общей площадью около 32 км². Напомним, что кумулятивный эффект даже малых по размеру пятен приводит к разрушению экосистемы: нарушается газообмен, страдают рыбы, морские птицы и планктон.