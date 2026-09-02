Спутниковый интернет попал в декларацию ШОС: какие еще решения приняли лидеры

В Бишкеке завершился юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, посвященный 25-летию объединения. Главы государств приняли Бишкекскую декларацию и пакет документов, которые охватывают вопросы безопасности, экономики, искусственного интеллекта, энергетики, транспорта и борьбы с наркотиками. Всего по итогам встречи были подписаны и утверждены 28 документов.

При этом итоговая декларация – это не только общие политические заявления. В ней зафиксированы позиции, которые напрямую касаются развития технологий и экономики в странах ШОС, включая Казахстан. Речь идет о работе спутникового интернета, правилах использования искусственного интеллекта, расчетах в национальных валютах, новых транспортных маршрутах и создании Банка развития ШОС.

Спутниковый интернет – только с разрешения государства

Отдельный блок декларации посвящен информационной безопасности и регулированию интернета.

Страны ШОС заявили, что каждое государство обладает суверенным правом управлять интернетом в своем национальном сегменте. Особо в документе прописан вопрос спутникового доступа в сеть.

«Государства-члены считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государства на управление ею в своем национальном сегменте. Они считают, что предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета на территории государств-членов без получения соответствующей лицензии и/или разрешения их компетентных национальных органов является нарушением международного права в области электросвязи».

Кроме того, государства выступили против милитаризации информационно-коммуникационных технологий и создания угроз критической информационной инфраструктуре. Они намерены усиливать взаимодействие в борьбе с использованием интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Какие ограничения предлагают установить для ИИ

Искусственный интеллект также стал отдельной темой Бишкекской декларации. Страны ШОС выступили за его безопасное и ответственное использование.

В документе отдельно обозначено, где государства видят красные линии:

«Государства-члены подтверждают необходимость обеспечения безопасного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта, в том числе недопустимость их применения в целях умышленного причинения вреда жизни и здоровью человека, а также национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету государств».

По итогам саммита правительства стран ШОС также подписали меморандум о взаимодействии в области искусственного интеллекта. Он вошел в пакет из 28 документов, принятых в Бишкеке.

Расчеты в национальных валютах и Банк развития ШОС

Значительная часть декларации посвящена экономике. Один из вопросов – постепенное снижение зависимости взаимной торговли от валют третьих стран.

«Государства-члены подчеркивают важную роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве ШОС. Они отмечают важность дальнейшей реализации заинтересованными государствами-членами ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах».

Таким образом, речь пока идет не об отказе от доллара или другой иностранной валюты, а о дальнейшем расширении использования национальных валют в расчетах между заинтересованными странами ШОС.

Еще одно направление – создание собственного Банка развития организации. Этот проект обсуждается уже не первый год, однако в Бишкеке его запуск также не был объявлен. В декларации зафиксирован достигнутый прогресс и необходимость продолжать переговоры.

«Государства-члены отмечают прогресс в вопросе создания Банка развития ШОС в формате заинтересованных государств-членов в период председательства Кыргызской Республики и подчеркивают важность продолжения работы в этом направлении».

Казахстан, в свою очередь, предложил разместить штаб-квартиру будущего банка на своей территории. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите, что ресурсы финансового института могли бы направляться на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты.

Ставка на торговлю, транспорт и новые маршруты

Страны ШОС договорились продолжить реализацию Стратегии экономического развития организации до 2030 года. Среди основных задач – расширение торговли, обеспечение устойчивости производственных и логистических цепочек и развитие экономических связей внутри Евразии.

«Государства-члены продолжат реализацию Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года в целях углубления экономического сотрудничества, расширять масштабы торговли и способствовать ее сбалансированности, поддерживать стабильность цепочек производства и поставок в регионе».

В транспортной сфере предполагается развивать международные автомобильные и железнодорожные маршруты, мультимодальные коридоры и логистические центры. Отдельный план действий по развитию портов и логистических центров рассчитан на 2026–2030 годы.

Для Казахстана этот блок имеет практическое значение с учетом транзитного положения страны между Китаем, Центральной Азией, Россией и направлениями в сторону Европы и Ближнего Востока.

Новые центры по борьбе с преступностью и наркотиками

Серьезные изменения предусмотрены и внутри самой ШОС. По итогам саммита утверждено Положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов организации.

Кроме того, утверждено Положение об Исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС. Эти структуры закрепляются в качестве постоянно действующих органов организации.

До 2030 года страны также намерены реализовать две отдельные программы: по борьбе с наркозависимостью и по координации мер против распространения синтетических наркотиков и их прекурсоров.

Что сказано о ситуации вокруг Ирана

В международной части декларации страны ШОС отдельно остановились на ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

«Государства-члены выражают глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они подтверждают ранее заявленную позицию ШОС с осуждением военных ударов по территории Исламской Республики Иран, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны».

Государства ШОС заявили, что такие действия создают серьезные риски для международной безопасности. Одновременно участники саммита подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана.

«Государства-члены, вновь подтверждая свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, выступают за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. В этой связи они приветствуют все усилия, направленные на деэскалацию ситуации в регионе».

Что будет дальше

Бишкекский саммит стал итоговым для председательства Кыргызстана в ШОС в 2025–2026 годах. В декларации страны дали положительную оценку проделанной за этот период работе.

Теперь председательство переходит к Пакистану. Именно там в 2027 году планируется провести следующее заседание Совета глав государств ШОС.

Таким образом, по итогам юбилейного саммита страны ШОС не только определили политические позиции, но и зафиксировали ряд практических направлений на ближайшие годы – от регулирования спутникового интернета и ИИ до финансовых расчетов, транспортных коридоров, борьбы с наркотиками и возможного создания собственного банка развития.