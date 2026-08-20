Сразу несколько опасных явлений ожидаются в Казахстане 21 августа

На 21 августа в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер, туман и пыльные бури. При этом на западе страны сохранится сильная жара, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, прохождение атмосферных фронтов принесет осадки на значительную часть территории страны. На востоке Казахстана местами ожидается сильный дождь, а в северных регионах ночью и утром возможен туман.

Одни из самых сильных порывов ветра прогнозируются в области Жетысу. В районе Алакольских озер скорость ветра может достигать 30 м/с и более, а в горных районах области – 23–28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 15–28 м/с. В области Абай также прогнозируются дождь, гроза и град, днем возможен шквал.

Дожди и грозы ожидаются в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В отдельных регионах возможны град, шквал и туман. Ветер местами усилится до 15–20 м/с.

Неспокойная погода прогнозируется и на юге страны. В Туркестанской и Жамбылской областях в горных районах ожидаются дождь и гроза. В Кызылординской области возможны небольшой дождь, гроза и пыльная буря. В Алматинской области небольшой дождь и гроза прогнозируются преимущественно в горных районах.

При этом на западе Казахстана сохранится сильная жара. В Атырауской области воздух прогреется до +35…+38 градусов, в Мангистауской – до +38 градусов. В Западно-Казахстанской области и на западе Актюбинской области температура днем может достигнуть +35 градусов.

Казгидромет рекомендует учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.