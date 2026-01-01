В селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области торжественно открыт новый пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.

Его создание значительно повысит уровень безопасности жителей, так как ближайшая специализированная пожарная часть находится на расстоянии 38 километров.

Новый объект позволит существенно сократить время прибытия расчётов на место вызова и обеспечить противопожарную защиту сразу пяти населённых пунктов, где проживает в общей сложности 3098 человек.