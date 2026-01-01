Сразу пять сёл будет обслуживать новый пожарный пункт в Акмолинской области
В Акмолинской области открыт 153-й добровольный пожарный пункт.
Сегодня, 16:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:36Сегодня, 16:36
167Фото: МЧС РК
В селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области торжественно открыт новый пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.
Его создание значительно повысит уровень безопасности жителей, так как ближайшая специализированная пожарная часть находится на расстоянии 38 километров.
Новый объект позволит существенно сократить время прибытия расчётов на место вызова и обеспечить противопожарную защиту сразу пяти населённых пунктов, где проживает в общей сложности 3098 человек.
Самое читаемое
- Пенсии, работа и адресная помощь: что изменилось в социальной сфере Казахстана в 2025 году
- Область Жетісу вошла в число регионов с самым активным благоустройством
- 10 крупных инвестпроектов открыли в Актюбинской области за год
- В МИРЕ: протесты в Иране, ограбление банка в Германии, запрет на фейерверки в Нидерландах
- 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта