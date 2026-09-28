Среднедушевые денежные доходы населения увеличились

Национальное бюро статистики сообщило, что денежные доходы на душу населения в Казахстане достигли 410 тысяч тенге, передает BAQ.KZ.

Во II квартале 2026 года среднемесячные денежные доходы населения на душу населения составили 410 088 тенге. Это на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом среднедушевые денежные расходы населения составили 358 584 тенге.

Среднедушевые доходы, использованные на потребление, во II квартале 2026 года составили 362 900 тенге.

Доля населения Казахстана с доходами ниже величины прожиточного минимума во II квартале 2026 года составила 5%.

Согласно опубликованным данным, показатели рассчитаны по результатам выборочного обследования домашних хозяйств. Исследование охватывает 12 тысяч домохозяйств по республике, регионам и типу местности. Полученные результаты распространяются на все население страны.

В Бюро отметили, что квартальные изменения уровня бедности обусловлены неравномерным изменением доходов и расходов домашних хозяйств в течение года.

Как рассчитывается уровень бедности

В Казахстане для официальной оценки уровня бедности применяется концепция абсолютной бедности. Основным критерием выступает величина прожиточного минимума, которая представляет собой минимальный денежный доход на одного человека, необходимый для удовлетворения основных потребностей.

Величина прожиточного минимума включает стоимость продовольственной корзины, а также расходы на непродовольственные товары и услуги. Продовольственная корзина состоит из 43 наименований продуктов питания. На ее долю приходится 55% стоимости прожиточного минимума.

Уровень бедности определяется как отношение численности населения, чьи доходы, использованные на потребление, ниже прожиточного минимума, к общей численности населения.

При этом учитываются не только денежные потребительские расходы, но и стоимость продукции собственного производства и трансфертов, потребленных в натуральной форме.

Расчеты проводятся с учетом шкалы эквивалентности доходов. Для второго и последующих членов домохозяйства применяется единый коэффициент 0,8, который учитывает экономию расходов при совместном проживании.

Какие показатели учитывают при оценке благосостояния

Помимо абсолютной бедности, Бюро национальной статистики рассчитывает показатели относительной бедности и неравенства доходов населения.

В частности, относительная бедность определяется с применением критерия 60% от медианного значения среднедушевых доходов населения, использованных на потребление.

Для оценки распределения доходов также используется коэффициент Джини. Он позволяет определить степень неравенства между различными группами населения.

Кроме того, рассчитываются коэффициенты глубины и остроты бедности. Первый показывает среднее отклонение доходов населения, находящегося ниже прожиточного минимума, от установленного уровня. Второй отражает степень неравенства доходов внутри группы бедного населения.

Для мониторинга Целей устойчивого развития до 2030 года также публикуются показатели бедности по международным чертам, установленным в долларах США по паритету покупательной способности.