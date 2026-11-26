За десять месяцев 2026 года объем транзитных контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту достиг 57,3 тысячи TEU (условных единиц, эквивалентных одному 20-футовому контейнеру). При этом доставка груза из Китая в Германию через Казахстан занимает в среднем 25–27 суток. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие результаты уже показывает маршрут, что мешает ускорить перевозки и на какую пропускную способность рассчитывает Казахстан.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как Средний коридор, постепенно укрепляет позиции в международной логистике. Он соединяет Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. На фоне перестройки глобальных логистических цепочек этот маршрут приобретает все большее значение для транзитных перевозок.

В Министерстве транспорта сообщили, что за последние пять лет объем транзита по ТМТМ вырос в 3,5 раза. Его нынешняя пропускная способность составляет около 6 млн тонн грузов в год, включая более 100 тысяч TEU.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», объем транзитных контейнерных перевозок по маршруту составил 36,2 тысячи TEU в 2024 году и 41,5 тысячи TEU в 2025 году. За январь–октябрь 2026 года показатель достиг уже 57,3 тысячи TEU.

В Министерстве транспорта также отметили, что за десять месяцев текущего года объем транзитных перевозок по маршруту вырос на 62%.

Сколько времени занимает доставка

Один из главных вопросов для международных грузоотправителей – сколько времени занимает доставка по Среднему коридору. По данным КТЖ, перевозка контейнерного груза от станции Сиань в Китае до станции Дуйсбург в Германии занимает в среднем 25–27 суток.

В компании уточнили, что этот срок включает прохождение казахстанского участка, портовую обработку, перевалку и дальнейшую транспортировку через Каспийское море.

При этом непосредственно по территории Казахстана груз следует значительно быстрее. Например, на участке от станции Алтынколь до порта Актау среднее время в пути составляет 3,5 суток.

В Министерстве транспорта приводят другой показатель: доставка по ТМТМ до портов Грузии занимает в среднем 15–18 суток. Ведомство отмечает, что это вдвое быстрее, чем в 2021–2022 годах.

«Продолжается работа по сокращению сроков до стабильных 10–12 суток», – сообщили в Министерстве транспорта в ответ на запрос BAQ.KZ.

Важно учитывать, что 15–18 суток – это срок доставки до портов Грузии, а 25–27 суток – до конечной станции в Германии. Эти показатели отражают разные участки маршрута.

Что тормозит перевозки

Несмотря на увеличение грузопотока, дальнейшее развитие Среднего коридора зависит от пропускной способности железнодорожных линий и портов, а также от согласованности работы транспортных операторов разных стран.

В Министерстве транспорта сообщили, что в 2025 году совместно с партнерами из Азербайджана и Грузии был проведен аудит узких мест маршрута. По его итогам 30 сентября 2025 года стороны подписали план мероприятий по устранению выявленных ограничений.

Он предусматривает установление единых долгосрочных тарифов, закуп судов, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, цифровизацию процессов и устранение административных барьеров.

Отдельное внимание уделяется портам Актау и Курык. В Актау реализуется проект контейнерного хаба совместно с китайской компанией Lianyungang Port, а также модернизируются причалы №3 и №12.

В порту Курык развиваются терминал «Саржа» совместно с Abu Dhabi Ports и контейнерный терминал «Ерсай». Кроме того, проводятся дноуглубительные работы и обновляется перегрузочная техника.

Еще одно направление – цифровизация. По информации Министерства транспорта, внедрение платформ Digital Trade Corridor и сервиса Tez Customs позволило сократить время таможенного оформления одного состава с восьми часов до 30 минут.

«В целях оптимизации перевозочного процесса и сокращения сроков доставки продолжается цифровизация маршрута», – говорится в ответе ведомства.

Какие железнодорожные проекты реализует Казахстан

Существенную роль в увеличении транзитных возможностей играет модернизация железнодорожной инфраструктуры.

В КТЖ сообщили, что в сентябре 2025 года было открыто движение по вторым путям на участке Достык – Мойынты протяженностью 836 километров. В результате пропускная способность этого направления увеличилась с 12 до 60 пар поездов в сутки.

Продолжается строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 303 километра. Проект предусматривает открытие третьего железнодорожного пограничного перехода с Китаем. Завершить строительство планируется в 2027 году.

По данным КТЖ, проектная пропускная способность новой линии составит до 25 пар поездов в сутки. Это позволит разгрузить действующие переходы Достык и Алтынколь и создать дополнительные возможности для перевозки грузов.

Также строится железнодорожная линия Мойынты – Кызылжар протяженностью 323 километра. Она должна обеспечить дополнительные мощности на направлениях к каспийским портам и северным пограничным переходам.

Параллельно модернизируются семь стратегических железнодорожных участков общей протяженностью около 3 тысяч километров. По информации национальной компании, работы уже завершены на 2 459 километрах, или 83% от общего плана.

Казахстан рассчитывает увеличить транзит

В Министерстве транспорта ставят задачу в ближайшие три-четыре года довести объем перевозок по Транскаспийскому маршруту до 10 млн тонн, включая 300 тысяч TEU.

Для этого Казахстан продолжает координировать работу с Азербайджаном и Грузией. Важным этапом стало подписание 15 октября 2026 года межправительственного соглашения между Казахстаном и Азербайджаном о комплексном развитии Транскаспийского маршрута.

«Документ направлен на формирование согласованных подходов к комплексному развитию маршрута, повышение эффективности его функционирования, а также укрепление позиций государств-участников в качестве региональных транспортно-логистических хабов», – сообщили в Министерстве транспорта.

Сейчас ведется работа по расширению состава участников соглашения за счет присоединения Китая, Грузии и стран Центральной Азии.

В целом на модернизацию и развитие инфраструктуры ТМТМ, включая железнодорожную и морскую составляющие, терминальную сеть и обновление торгового флота, уже направлено и планируется направить более 5 млрд долларов США. Финансирование предусматривается из республиканского бюджета, заемных средств международных финансовых институтов и частных инвестиций.

Таким образом, Средний коридор уже демонстрирует рост контейнерных перевозок, а Казахстан последовательно расширяет инфраструктурные возможности для привлечения новых грузопотоков. Следующий показатель эффективности маршрута – сможет ли модернизация железных дорог, портов и согласование тарифов между странами обеспечить более короткие сроки и предсказуемую стоимость доставки для международного бизнеса.