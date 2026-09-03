Средняя зарплата в Казахстане достигла 486 тысяч тенге

Средняя номинальная зарплата в Казахстане во II квартале 2026 года составила 486 388 тенге, увеличившись за год на 8,4%. При этом индекс реальной заработной платы составил 98,2%. Медианная зарплата, то есть значение, которое делит работников на две равные группы, составила 348 415 тенге.

По сравнению с I кварталом средняя зарплата выросла на 5,4%, а реальная — на 3%. Сильнее всего зарплаты за год выросли в Акмолинской области — на 10,7%, области Абай — на 10,6% и Алматы — на 10,2%. По отраслям лидерами по росту стали сельское, лесное и рыбное хозяйство (+17,5%), строительство (+16,9%) и финансовая и страховая деятельность (+16%).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере — 1,1 млн тенге, горнодобывающей промышленности — 980,3 тыс. тенге, а также в сфере информации и связи — 851,1 тыс. тенге. Ниже всего средняя зарплата оказалась в сфере искусства, развлечений и отдыха — 312,1 тыс. тенге. Минимальная заработная плата в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 85 тыс. тенге.