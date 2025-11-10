На заседании межправительственной комиссии Казахстан и Россия обсудили актуальные вопросы международных перевозок, передает BAQ.KZ. Особое внимание было уделено проблемам казахстанских автоперевозчиков после того, как в России срок пребывания иностранных водителей без регистрации был сокращён с 180 до 90 дней.

Российская сторона выразила готовность рассмотреть возможность возвращения прежнего срока пребывания до 180 дней, что существенно облегчит работу казахстанских компаний на международных маршрутах и поддержит двусторонний грузопоток.

Кроме того, на заседании обсуждались развитие железнодорожного сообщения, расширение транзита по маршруту Китай–Европа–Китай, развитие транспортного коридора "Север–Юг", а также вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, энергетике, промышленности, туризме, образовании и информационных технологиях.

По итогам заседания стороны подписали протокол, закрепляющий достигнутые договорённости. Следующее заседание комиссии запланировано на 2026 год в Омске.