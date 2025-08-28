28 августа министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область, где ознакомился с состоянием торговых рынков и объектов торговли. В ходе визита министр осмотрел базары, проверил ход их модернизации и обсудил меры по дальнейшему развитию инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Как известно, до 1 января 2026 года все рынки страны должны быть переведены в формат современных стационарных объектов. Этот срок переносился трижды, поэтому дальнейших отсрочек не предусмотрено.
Срыв сроков модернизации рынков в Караганде грозит штрафами и закрытием
Карагандинские рынки на грани.
