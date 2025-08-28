  • 28 Августа, 20:08

Срыв сроков модернизации рынков в Караганде грозит штрафами и закрытием

Карагандинские рынки на грани.

Сегодня, 19:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минторговли РК Сегодня, 19:33
Сегодня, 19:33
83
Фото: Минторговли РК
28 августа министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область, где ознакомился с состоянием торговых рынков и объектов торговли. В ходе визита министр осмотрел базары, проверил ход их модернизации и обсудил меры по дальнейшему развитию инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Как известно, до 1 января 2026 года все рынки страны должны быть переведены в формат современных стационарных объектов. Этот срок переносился трижды, поэтому дальнейших отсрочек не предусмотрено.
 
В Казахстане функционирует 626 рынков, из них 256 подлежат модернизации. На сегодняшний день преобразовано 156 объектов, а в 2025 году запланировано обновление ещё 100 рынков.

В Карагандинской области модернизации подлежат пять рынков. На рынке "Шыгыс" работы ведутся по графику, ввод объекта запланирован на декабрь 2025 года. На территории рынка "Тулпар" строится автоЦОН и автодром. По рынку "Горняк" реализуется проект стоимостью 557 млн тенге, завершение работ также ожидается к концу года. Руководство рынка "Алтын арба" намерено построить торговый дом площадью свыше 20 тысяч кв. м, начало работ запланировано на четвёртый квартал. Территория рынка "Кайрат" возвращена в государственную собственность из-за отсутствия деятельности.

Министр отметил, что остаются нерешёнными вопросы подключения рынков к инженерным сетям, согласования проектной документации и финансирования. Он подчеркнул, что собственники рынков несут основную ответственность за выполнение этих задач и обязаны уложиться в установленные сроки.
 
Арман Шаккалиев подчеркнул, что модернизация рынков находится под парламентским контролем. Владельцы объектов, не завершившие работы до установленного срока, будут привлечены к административной ответственности, вплоть до приостановки деятельности рынков.
"Наша главная задача - не просто обновить торговые объекты, а создать комфортные и безопасные условия для покупателей и предпринимателей. Модернизация рынков напрямую связана с качеством жизни населения и развитием цивилизованной торговли", – отметил министр.

Самое читаемое

Наверх