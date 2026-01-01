США эвакуируют людей с военной базы Аль-Удейд в Катаре, в ожидании возможных военных действий Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на NBC News.

Некоторые военные перемещаются на другие объекты в регионе, тем самым защищая себя от возможной угрозы. Международный медиа офис Катара подтвердил вывод людей, подчеркнув, что меры были приняты в ответ на обострение ситуации в регионе. Государство продолжает принимать меры для защиты своих подданных и проживающих в стране иностранных резидентов, в частности, обеспечивая безопасность критически важной инфраструктуры и военных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов для потенциальных военных действий в Иране, чтобы таким образом ответить на репрессии применяемые против протестующих. Иранские официальные лица ранее заявляли, что американские и израильские военные базы в регионе могут стать мишенью, если удар будет нанесен.

Напомним, беспорядки в Иране начались в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Позже они приобрели массовый характер.