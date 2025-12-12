Власти США готовят новые меры по перехвату танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, после недавнего задержания одного из танкеров Вашингтон намерен расширить операции в ближайшие недели.

Источники утверждают, что под возможные действия США могут попасть и суда, перевозившие сырьё из других стран, находящихся под американскими санкциями, включая Иран. Такой шаг является частью ужесточения контроля над потоками сырой нефти, которая подпадает под санкционные ограничения.

По информации Reuters, американская сторона уже составила список танкеров, рассматриваемых в качестве потенциальных целей. Решения по ним могут быть приняты в самое ближайшее время.

Официальных комментариев от американских ведомств пока не поступало, однако наблюдатели отмечают, что действия США могут усилить напряжённость на мировом энергетическом рынке и вызвать реакцию стран Латинской Америки и Ближнего Востока.