США готовят новые санкции против России — СМИ
Сегодня, 08:34
Фото: Bryan Olin Dozier/NurPhoto/picture alliance
Администрация президента Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против России в случае затягивания войны в Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По данным источников, меры могут затронуть ключевые отрасли экономики, включая энергетический и банковский секторы.
Вашингтон также заявил, что не возражает против использования Евросоюзом замороженных российских активов для закупки оружия Киеву. Более того, США рассматривают возможность направить часть российских активов, находящихся под их контролем, на военную помощь Украине.
Ранее, 22 октября, Трамп впервые после возвращения к власти ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Новый пакет, как ожидается, станет продолжением политики давления на Москву.
