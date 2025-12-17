США рассматривают возможность введения нового пакета санкций против энергетического сектора России в случае отказа Москвы от переработанного мирного соглашения с Украиной, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом в среду, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, обсуждаемые меры могут затронуть суда так называемого российского "теневого флота", а также нефтетрейдеров, содействующих заключению сделок. Как отмечает Bloomberg, эти планы министр финансов США Скотт Бессент обсудил в начале недели на встрече с группой европейских послов.

Источники сообщают, что новый пакет санкций может быть представлен уже на текущей неделе. При этом окончательное решение по этому вопросу, по их словам, остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

Между тем посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Сенат был внесён двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту российской нефти и нефтепродуктов. Инициаторами документа стали четверо сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Законопроект получил название Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, что переводится как "Законопроект о снижении доходов РФ от нефти".

По словам Стефанишиной, в случае его принятия президент США будет обязан в течение 90 дней ввести санкции против лиц и компаний, способствующих импорту российской нефти. Формирование санкционного списка предполагается возложить на министра финансов США после консультаций с госсекретарём.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве осведомлены о планах разработки новых санкций. Он отметил, что подобные меры, по мнению российской стороны, наносят ущерб процессу налаживания отношений. "То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", — сказал Песков.

Ранее, в конце октября, США ввели санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти". Это стало первым случаем введения санкционных мер против России в период второго президентства Дональда Трампа. По информации Bloomberg, "Лукойл" на фоне санкций продолжает поиск покупателя на свои зарубежные активы, стоимость которых оценивается в 20 млрд долларов.