США, Иран и посредники в регионе ведут переговоры о возможном прекращении огня, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, стороны обсуждают параметры временного перемирия, которое может стать первым этапом более широкой договорённости по завершению конфликта.

Предполагается, что в период прекращения огня будут проходить переговоры по условиям долгосрочного мира.

В случае достижения соглашения на втором этапе может быть подписан полноценный мирный договор.

Как отмечается, ключевые вопросы - включая открытие Ормузского пролива и статус высокообогащённого урана в Иране - планируется вынести на финальную стадию переговоров.

Посредники также работают над мерами по укреплению доверия между сторонами. В частности, рассматриваются шаги со стороны Вашингтона, которые могли бы учесть требования Ирана.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что дал Ирану десять дней на заключение соглашения или открытие Ормузского пролива, подчеркнув, что осталось всего 48 часов, после чего страну, по его словам, ждут серьёзные последствия.

После этого представитель оборонного ведомства Израиля сообщил агентству Reuters, что страна рассматривает возможность ударов по энергетической инфраструктуре Ирана и ожидает одобрения со стороны США. По его словам, подобные действия могут произойти уже на следующей неделе.

В ответ иранское агентство Tasnim, ссылаясь на близкие к властям источники, заявило, что две израильские электростанции включены в список потенциальных целей «фронта сопротивления». В сообщении подчёркивается, что это часть политики ответных мер и демонстрация готовности реагировать на угрозы критической инфраструктуре страны.

Командующий центральным штабом иранских вооружённых сил Али Абдоллахи, комментируя ультиматум США, заявил, что в случае новых атак со стороны США и Израиля последствия для них будут крайне серьёзными.

Тем временем в субботу неподалёку от атомной электростанции в Бушере вновь произошел удар - уже четвёртый с начала конфликта. В результате погиб один человек.