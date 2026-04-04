Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза
4 Апреля 2026, 22:09
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп выделил Ирану 48 часов, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Об этом он написал он в Truth Social, передает BAQ.KZ.
"Помните, как я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе: осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад", - заявил американский лидер.
