Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза

4 Апреля 2026, 22:09
АВТОР
Pixabay.com
4 Апреля 2026, 22:09
470
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп выделил Ирану 48 часов, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Об этом он написал он в Truth Social, передает BAQ.KZ.

"Помните, как я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе: осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад", - заявил американский лидер.

