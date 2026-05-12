США и Китай раскрыли повестку встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине он планирует обсудить несколько ключевых международных вопросов, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

По его словам, среди главных тем переговоров будут Тайвань, ситуация вокруг Ирана и вопросы энергетики.

Трамп отметил, что тема Тайваня, вероятно, будет одной из самых обсуждаемых, и, по его мнению, Си Цзиньпин уделит ей даже больше внимания, чем он сам.

Американский президент также подчеркнул, что намерен поднять вопрос поставок оружия Тайваню. Он отметил, что Китай выступает против таких поставок, и эта тема станет частью переговоров между лидерами.

Кроме того, стороны планируют обсудить ситуацию на энергетическом рынке и отношения с Ираном.

По информации Financial Times, Тайвань может стать главным геополитическим вопросом встречи, поскольку вокруг него сохраняется напряженность между США и Китаем. Также обсуждаются возможные позиции Вашингтона по вопросу статуса острова.

Согласно плану, Трамп прибудет в Китай 13 мая, а визит завершится 15 мая. Изначально поездка должна была состояться раньше, но была перенесена из-за других внешнеполитических вопросов.

Отмечается, что внутри администрации США идут споры о возможных результатах переговоров. Часть чиновников опасается, что соглашения с Китаем могут привести к уступкам со стороны Вашингтона.

Кроме того, помимо основных тем, лидеры также затронут экономическое сотрудничество и международные конфликты, включая ситуацию вокруг Ирана.