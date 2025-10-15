США и Великобритания объявили о крупнейших в истории санкциях против транснациональных преступных группировок, занимавшихся онлайн-мошенничеством и отмыванием денег, направленных против граждан западных стран, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается на сайте Минфина США, под санкции попали 146 физических и юридических лиц, связанных с преступной организацией Prince Group TCO, базирующейся в Камбодже и возглавляемой Ченом Чжи. Эта сеть занималась инвестиционными аферами и финансовыми махинациями в интернете, в том числе против граждан США.

Кроме того, Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) исключило из американской финансовой системы камбоджийскую Huione Group, обвинённую в отмывании миллиардов долларов, полученных через мошенничество с криптовалютами и кибератаки.

Британия синхронно ввела аналогичные санкции против Prince Holding Group, Чена Чжи и его приближённых. Также было опубликовано обвинительное заключение против Чена в Восточном округе Нью-Йорка при координации с ФБР и Минюстом США.

По данным американских властей, убытки граждан США от онлайн-мошенничеств превысили 16,6 млрд долларов, а значительная часть этих преступлений связана с сетями, действующими в странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу.