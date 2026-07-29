США могут ввести 100%-ные пошлины для покупателей российской нефти

Республиканцы и демократы в Сенате США достигли соглашения о поддержке законопроекта, который предусматривает новые санкции против России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg. Документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% на импорт товаров из стран, которые закупают российскую нефть, природный газ и уран или помогают Москве обходить санкции.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность введения 500%-ной пошлины на российские товары, импортируемые в США. По данным агентства, законопроект может быть вынесен на голосование в Сенате уже на этой неделе. Однако даже в случае одобрения он не вступит в силу раньше сентября, поскольку Палата представителей уже ушла на летние каникулы.

Как отмечает Bloomberg, новые меры могут затронуть крупнейших покупателей российских энергоносителей, включая Китай и Индию, и осложнить торговые отношения Вашингтона с этими странами.

Ранее Дональд Трамп не поддерживал законопроект, настаивая на расширении президентских полномочий в вопросах санкционной политики. После доработки документа он изменил свою позицию и выразил готовность поддержать инициативу.