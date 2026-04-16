США начали операцию по поиску мин в Ормузском проливе

Военно-морские силы США приступили к масштабной операции в Ормузском проливе – одной из ключевых артерий мировой торговли нефтью. Главная задача – обнаружить и обезвредить возможные иранские морские мины, которые могут дестабилизировать глобальные рынки пишет Politico.

«Перед ВМС США в Ормузском проливе стоит новая важнейшая задача: найти и уничтожить любые иранские морские мины, прежде чем они повергнут мировую экономику в еще больший хаос».

По данным американской разведки, несмотря на заявления о том, что запасы мин у Ирана якобы истощены, часть из них всё ещё может находиться в акватории.

В регионе уже сосредоточено более десяти американских военных кораблей, и их число продолжает расти. Помимо патрулирования, они выполняют функции тральщиков координируют поиск и обезвреживание потенциальных угроз.

Однако операция осложняется самой природой минной войны. Даже очищенные участки могут быстро снова стать опасными.

Небольшие лодки способны оперативно устанавливать новые мины, что, по словам военных, превращает разминирование в «трудоемкий и практически бесконечный процесс».

Отдельную тревогу вызывает разнообразие возможных мин: одни лежат на морском дне и срабатывают при прохождении судна, другие закреплены цепями и находятся чуть ниже поверхности, третьи могут свободно дрейфовать по течению.

При этом, как отмечается в материале: «Пока что ВМС США не обнаружили ни одной иранской мины».

Несмотря на это, судоходство в проливе резко сократилось, коммерческие операторы предпочитают не рисковать.