США нанесли удар по судну с наркотиками в Тихом океане
В результате удара были нейтрализованы три человека.
Сегодня 2026, 11:15
125Фото: Pixabay.com
США нанесли удар по судну, принадлежащему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана. Об этом Южное командование ВС США сообщило в X, передает BAQ.KZ.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении на странице командования.
В результате удара были нейтрализованы три человека, военнослужащие США не пострадали.
