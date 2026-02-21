США нанесли удар по судну с наркотиками в Тихом океане

В результате удара были нейтрализованы три человека.

Сегодня 2026, 11:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 11:15
Сегодня 2026, 11:15
125
Фото: Pixabay.com

США нанесли удар по судну, принадлежащему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана. Об этом Южное командование ВС США сообщило в X, передает BAQ.KZ.

"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении на странице командования.

В результате удара были нейтрализованы три человека, военнослужащие США не пострадали.

Самое читаемое

Наверх