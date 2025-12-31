Администрация Соединённых Штатов объявила о введении новых санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

В санкционный список включены 10 физических и юридических лиц, действующих на территории двух стран. Об этом говорится в сообщении Министерство финансов США.

Согласно опубликованной информации, ограничения направлены на пресечение торговли оружием между Ираном и Венесуэлой. В ведомстве уточнили, что санкции затрагивают структуры и лиц, причастных к взаимодействию в военной сфере, в том числе к операциям, связанным с беспилотными летательными аппаратами.

В числе попавших под санкции названа венесуэльская компания, которая, по данным американской стороны, оказывала содействие Ирану в торговле беспилотниками между двумя странами. В министерстве подчеркнули, что такие действия рассматриваются как часть более широкой схемы военно-технического сотрудничества.

В сообщении также отмечается, что иранские программы по разработке беспилотных летательных аппаратов и ракет, по оценке США, представляют угрозу для американского и союзного персонала на Ближнем Востоке, а также оказывают дестабилизирующее влияние на коммерческое судоходство в районе Красного моря.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что поставки обычных вооружений из Ирана в Венесуэлу создают угрозу интересам США в Западном полушарии. Введение новых ограничительных мер, как следует из заявления, направлено на сдерживание подобных форм сотрудничества между Иран и Венесуэла и ограничение их возможностей в военной сфере.