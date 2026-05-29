США откроют карантинный центр в Кении из-за угрозы распространения Эболы

США создают в Кения специальный карантинный центр для американских граждан, которые могли контактировать с вирусом Эбола. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

По данным источников, в центр будут направлять американцев из группы высокого риска, у которых пока не наблюдаются симптомы заболевания. При этом лиц с подтвержденными признаками инфекции доставлять на территорию США не планируется — в случае необходимости их эвакуацию организуют в третьи страны.

Сообщается, что центр начнет работу уже в пятницу и на первом этапе будет рассчитан на 50 человек. В дальнейшем там планируют развернуть дополнительные биоконтейнеры и изоляционные блоки.

Решение связано с распространением штамма Bundibugyo, против которого пока не существует одобренной вакцины и специфического лечения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения. По предварительным данным, зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев заражения и свыше 200 смертей.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не допустит попадания случаев Эболы на территорию страны.

Кроме того, американские власти ввели ограничения на въезд для лиц, посещавших ДР Конго, Уганда или Южный Судан в течение последних 21 дня.