США отменили ротацию войск в Польше

США отменили размещение дополнительных 4 тысяч военнослужащих в Польше, передает BAQ.kz.

По информации Euronews, решение связано с планами Вашингтона вывести около 5 тысяч солдат из Германии.

Ротационный контингент должен был заменить американских военных после завершения их службы в Польше. Однако в итоге подразделение было расформировано.

На этом фоне в НАТО заявили, что силы пополнения не входят в планы альянса по сдерживанию и обороне.

Решение США совпало с ростом напряженности между Вашингтоном и Берлином. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее раскритиковал действия США и Израиля в Иране, назвав их "непродуманными". Он также заявил, что Белый дом оказался "унижен" иранским режимом.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова немецкого канцлера, опубликовав серию критических сообщений в его адрес.