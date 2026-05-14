США отменили ротацию войск в Польше
Сегодня 2026, 22:08
Фото: Istockphoto
США отменили размещение дополнительных 4 тысяч военнослужащих в Польше, передает BAQ.kz.
По информации Euronews, решение связано с планами Вашингтона вывести около 5 тысяч солдат из Германии.
Ротационный контингент должен был заменить американских военных после завершения их службы в Польше. Однако в итоге подразделение было расформировано.
На этом фоне в НАТО заявили, что силы пополнения не входят в планы альянса по сдерживанию и обороне.
Решение США совпало с ростом напряженности между Вашингтоном и Берлином. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее раскритиковал действия США и Израиля в Иране, назвав их "непродуманными". Он также заявил, что Белый дом оказался "унижен" иранским режимом.
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова немецкого канцлера, опубликовав серию критических сообщений в его адрес.
