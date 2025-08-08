США планируют увеличить доходы от пошлин до 50 млрд долларов в месяц
Об этом заявил министр торговли Говард Латник.
Доходы США от таможенных пошлин могут вырасти до 50 млрд долларов в месяц, заявил министр торговли Говард Латник, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, только в июле федеральный бюджет уже пополнился более чем на 30 млрд долларов за счёт действующих тарифов.
"В прошлом месяце общая сумма составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц", - отметил Латник.
Ранее, 1 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифов в отношении более чем 60 стран, включая государства Европейского союза. С 7 августа вступают в силу так называемые взаимные пошлины в размере от 15% до 41%.
Наибольшие ставки установлены для ряда стран, включая Сирию (41%), Лаос и Мьянму (по 40%), Швейцарию (39%), Ирак и Сербию (по 35%).
